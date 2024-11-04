شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت تقارير صحفية إن طائرة "أباتشي" قصفت موقعا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 فلسطيني، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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