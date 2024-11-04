 
الإثنين 2024-11-04 03:25 م
 

شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 02:55 م
الوكيل الإخباري-  استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية إن طائرة "أباتشي" قصفت موقعا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 فلسطيني، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد بهجوم "معقد" واستخدام "أسلحة أقوى" في ردها المحتمل

طائرة حربية مغربية

عربي ودولي رغبة بتحوله إلى قوة إقليمية .. المغرب يؤسس لصناعات دفاعية

جانب من الاجتماع

أخبار محلية وزير الأشغال يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بأحد المدارس الفلسطينية على إخلائها

قصف على غزة

فلسطين 43374 شهيدا و102261 مصابا منذ بدء الحرب على غزة

أرشيفية

عربي ودولي لجنة الانتخابات المولدوفية: الانتخابات الرئاسية قد تمت ولم تشهد انتهاكات خطيرة

غارات على جنوب لبنان

عربي ودولي إسرائيل: قتلنا القيادي في قوة الرضوان رياض رضا غزاوي

أرشيفية

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة



 


الأكثر مشاهدة