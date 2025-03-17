شهيدان و19 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة درعا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن مساء الاثنين ضربات على "أهداف عسكرية" في جنوب سوريا، وخصوصا على "مراكز قيادة ومواقع عسكرية".
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "يقصف حاليا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بينها مراكز قيادة ومواقع عسكرية تحوي أسلحة وآليات عائدة إلى النظام السوري السابق".
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