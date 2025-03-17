شهيدان و19 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة درعا

10:56 م

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الوكيل الإخباري- استشهد شخصان مدنيان وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن مساء الاثنين ضربات على "أهداف عسكرية" في جنوب سوريا، وخصوصا على "مراكز قيادة ومواقع عسكرية".



وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "يقصف حاليا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بينها مراكز قيادة ومواقع عسكرية تحوي أسلحة وآليات عائدة إلى النظام السوري السابق".