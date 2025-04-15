شهيدان و6 مصابين في قصف للاحتلال على دير البلح

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب 6 آخرون، إثر قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وكان فلسطيني استشهد، وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى 51 ألفا والمصابين إلى 116.343 منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.