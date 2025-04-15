شهيدان و6 مصابين في قصف للاحتلال على دير البلح

وكان فلسطيني استشهد، وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى 51 ألفا والمصابين إلى 116.343 منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.
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