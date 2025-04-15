الثلاثاء 2025-04-15 09:59 م
 

شهيدان و6 مصابين في قصف للاحتلال على دير البلح

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:35 م
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب 6 آخرون، إثر قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وكان فلسطيني استشهد، وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى 51 ألفا والمصابين إلى 116.343 منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن

أخبار محلية فاعليات شعبية تستنكر المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن الوطني

علم الأردن

أخبار محلية بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن أبناء عشيرة البطاينة

ترامب

عربي ودولي ترامب: الكرة في ملعب الصين في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة العبيدات

الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الريالات

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عشائر الحديد تستنكر المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة الأردنية الهاشمية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الشطناوي



 
 





الأكثر مشاهدة