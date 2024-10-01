شهيدان و7 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ومدينة نابلس

ففي مخيم بلاطة، استُشهد شاب وأصيب 7 آخرون بينهم 3 مسعفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة في الفخذ والبطن، وإصابة آخر بجروح حرجة خلال اقتحام مخيم بلاطة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهداف جنود الاحتلال لهم بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص والشظايا.
وفي مدينة نابلس، استُشهد شاب فجر اليوم، متأثرا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس.
وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاماً) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، واحتجاز جثمانه.
وفا
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