 
الثلاثاء 2024-10-01 02:05 م
 
 

شهيدان و7 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ومدينة نابلس

قوات الاحتلال في مدن الضفة
قوات الاحتلال في مدن الضفة
الثلاثاء، 01-10-2024 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مخيم بلاطة ومدينة نابلس.اضافة اعلان


ففي مخيم بلاطة، استُشهد شاب وأصيب 7 آخرون بينهم 3 مسعفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة في الفخذ والبطن، وإصابة آخر بجروح حرجة خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهداف جنود الاحتلال لهم بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص والشظايا.

وفي مدينة نابلس، استُشهد شاب فجر اليوم، متأثرا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاماً) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، واحتجاز جثمانه.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تكريم جلالة الملك للمقدم شهاب العابد

مناسبات تهنئة لـ المقدم شهاب العابد بفوزه بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي مباحثات إيرانية قطرية في الدوحة للوقوف على تداعيات حرب لبنان

أرشيفية

أخبار محلية الحكومة: اللعب بالنسيج الأردني ممنوع.. ورجال الأمن يستحقون التبجيل

مسيرة إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان

عربي ودولي حزب الله و"يونيفيل" يقولان إنه ما من توغل بري إسرائيلي الآن في لبنان

نجيب ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: لبنان يواجه اخطر المحطات في تاريخه

الليرة الانجليزية تصل الى 435 دينارا

اقتصاد محلي مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟

أرشيفية

أخبار محلية الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي

أرشيفية

أخبار محلية الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل