 
الثلاثاء 2024-12-24 04:44 م
 

شهيدة مسنة و 3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

قوات الاحتلال في مخيم طولكرم - أرشيفية
قوات الاحتلال في مخيم طولكرم - أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري-   استشهدت فلسطينية مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لفلسطينيين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت.

ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 فلسطينياً بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.

وفا
 
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