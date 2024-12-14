شهيدة وعدة إصابات بينها خطيرة في قصف الاحتلال غزة وجباليا

وأفادت تقارير صحفية، بأن الطواقم الطبية نقلت شهيدة وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين عند مفترق الجلاء شمال غرب المدينة.
كما أصيب 5 فلسطينيين آخرين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الاحتلال منزلا يعود للفلسطيني سميح الهسي في محيط مسجد حمزة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 فلسطينيا ، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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