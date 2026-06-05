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شهيدة و15 إصابة بقصف الاحتلال خان يونس

غزة
غزة
 
الجمعة، 05-06-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   استشهدت فلسطينية وأصيب 15 آخرون، فجر الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب خان يونس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بوصول الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عاما)، و15 إصابة إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غرب خان يونس.
 
 


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