شهيدة و15 إصابة بقصف الاحتلال خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية بوصول الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عاما)، و15 إصابة إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غرب خان يونس.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله
-
استشهاد 10 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية... إغاثة إماراتية مستدامة تعيد صياغة الأمل في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان
-
تصعيد خطير في سياسات الاحتلال داخل الأقصى
-
كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي
-
محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا