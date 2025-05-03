شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
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