شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

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الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون، مساء السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.