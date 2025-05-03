السبت 2025-05-03 10:13 م
 

شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

غزة
غزة
 
السبت، 03-05-2025 08:47 م
الوكيل الإخباري-   استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون، مساء السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية الكرك الكبرى

أخبار محلية بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن

غزة

فلسطين 39 شهيدا في غارات للاحتلال على القطاع منذ الفجر

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين القناة الـ14: الجيش الإسرائيلي سيرسل أوامر استدعاء لـ60 ألف جندي احتياط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مبنى مجلس النواب

أخبار محلية لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام

غزة

فلسطين شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية

شؤون برلمانية السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية

وزير الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار



 
 





الأكثر مشاهدة