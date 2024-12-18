شهيدة و5 جرحى بقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة 5 مواطنين بينهم أطفال.
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