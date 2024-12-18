شهيدة و5 جرحى بقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس

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الوكيل الإخباري- استشهدت امرأة وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على خيم النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة 5 مواطنين بينهم أطفال.