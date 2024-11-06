شهيدتان و4 جرحى في خان يونس و8 مصابين بينهم أطفال ونساء في النصيرات

ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، في محاولة للعثور على أحياء بين الركام.
وقد أعلنت المصادر الطبية أن الشهيدين هما أنسام أحمد أبو دقة، وعلياء رياض أبو دقة.
وفي استهداف آخر، أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم سيدتان وخمسة أطفال ورجل، نتيجة قصف منزل لعائلة زُهُد في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
بعد إقالة غالانت.. بينيت يصف قيادة إسرائيل بـ"المجنونة والمريضة"
-
8 شهداء بالضفة والاحتلال يقتحم جنين وسلفيت
-
غالانت: 3 أسباب تقف وراء قرار إقالتي
-
17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة
-
القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.391 والإصابات إلى 102.347 منذ بدء العدوان
-
"هيئة الأسرى": إهمال طبي متعمد لقتل المعتقلين المرضى ببطء
-
الأمم المتحدة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت دون الوصول لآلاف الأطفال شمال غزة