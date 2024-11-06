 
الأربعاء 2024-11-06 09:31 ص
 

شهيدتان و4 جرحى في خان يونس و8 مصابين بينهم أطفال ونساء في النصيرات

قصف على غزة
قصف على غزة
الأربعاء، 06-11-2024 08:03 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد سيدتان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الفلسطيني رياض أبو دقة في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.اضافة اعلان


ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، في محاولة للعثور على أحياء بين الركام.

وقد أعلنت المصادر الطبية أن الشهيدين هما أنسام أحمد أبو دقة، وعلياء رياض أبو دقة.

وفي استهداف آخر، أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم سيدتان وخمسة أطفال ورجل، نتيجة قصف منزل لعائلة زُهُد في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفا
 
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