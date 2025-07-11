شهيد إثر قصف مسيرة محيط مسجد بحي الزيتون

04:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737691 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بوقوع شهيد إثر قصف مسيرة إسرائيلية محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة. اضافة اعلان





يأتي ذلك في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت عمارة أبو رحمة في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة.