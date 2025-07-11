شهيد إثر قصف مسيرة محيط مسجد بحي الزيتون

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت عمارة أبو رحمة في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة.
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