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شهيد برصاص إسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال القدس

شهيد برصاص إسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال القدس
ارشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة، فيما تولت طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان.

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وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت، نقل جثمان فلسطيني استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في البلدة.

 
 


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