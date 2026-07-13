شهيد برصاص إسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال القدس

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة، فيما تولت طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان.

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