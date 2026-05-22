شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بوصول الشهيد رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عاما)، وهو راعي أغنام، إثر استهدافه بنيران طائرة "كواد كابتر" في منطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غرب مدينة رفح.
وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وشمال رفح، تزامنا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي وجنوبي خان يونس.
كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف شمال شرق خان يونس خلال ساعات الليل، فيما تواصل القصف المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشمالية والشرقية من المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
أوتشا: النظام الصحي يعاني من ضغط هائل في غزة
-
ملادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى "وضع دائم"
-
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
-
مستوطنون يؤدون “السجود الملحمي” داخل المسجد الأقصى وسط استمرار الاقتحامات
-
سفير الاحتلال لدى فرنسا: ناشطو "أسطول الصمود" سيُعادون إلى بلادهم
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة
-
ألمانيا تدين سلوك بن غفير وتصفه بأنه "غير مقبول تماما"