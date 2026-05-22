شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح

12:55 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، فجر الجمعة، جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بوصول الشهيد رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عاما)، وهو راعي أغنام، إثر استهدافه بنيران طائرة "كواد كابتر" في منطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غرب مدينة رفح.



وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وشمال رفح، تزامنا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي وجنوبي خان يونس.



كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف شمال شرق خان يونس خلال ساعات الليل، فيما تواصل القصف المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشمالية والشرقية من المدينة.









