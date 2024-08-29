شهيد برصاص الاحتلال في جنين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد فلسطيني، لم تعرف هويته بعد، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بالمدينة، ونقلت طواقمها جثمانه إلى مستشفى الرازي.
وباستشهاده، ترتفع حصيلة العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، إلى 14 شهيدا، وأكثر من 30 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 669.
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