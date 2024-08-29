 
الخميس 2024-08-29 10:30 ص
 

 

شهيد برصاص الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية
جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية
الخميس، 29-08-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد فلسطيني، لم تعرف هويته بعد، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بالمدينة، ونقلت طواقمها جثمانه إلى مستشفى الرازي.  

وباستشهاده، ترتفع حصيلة العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، إلى 14 شهيدا، وأكثر من 30 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 669.

اضافة اعلان

 

وفا

 
gnews

أحدث الأخبار

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزارة الصحة توضح حول ارتفاع سعر شهادة خلو الأمراض

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الخميس

اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة

فلسطين الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويسرق أموالا من الخليل

من المصدر

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مخدرات بطائرتي "درون"

خضار وفواكه

أخبار محلية تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

تعبيرية

طب وصحة طريقة مبتكرة لتنظيم ضربات القلب في حالات الطوارئ

قوات الاحتلال في الضفة

فلسطين الدويري يدعو المقاومة في الضفة للتحضير من أجل انتفاضة ثالثة

سيارة إسعاف

أخبار محلية وفاة طفل سقط من الطابق الثالث- تفاصيل



 


الأكثر مشاهدة