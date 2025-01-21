شهيد برصاص الاحتلال في رفح

وقالت مصادر طبية إن شهيدا وصل إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة ،إثر استهداف قوات الاحتلال منطقة تل السلطان برفح.
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