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شهيد برصاص الاحتلال في رفح

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   ستشهد فلسطيني في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

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وقالت مصادر طبية إن شهيدا وصل إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة ،إثر استهداف قوات الاحتلال منطقة تل السلطان برفح.

 
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