شهيد برصاص الاحتلال في رفح

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 11 شهيدا و 10 جرحى وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن من بين الشهداء 8 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، و3 شهداء جدد، مشيرة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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