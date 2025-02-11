شهيد برصاص الاحتلال في رفح

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 11 شهيدا و 10 جرحى وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.