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شهيد برصاص الاحتلال في رفح

غزة
غزة
الثلاثاء، 11-02-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 11 شهيدا و 10 جرحى وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأضافت أن من بين الشهداء 8 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، و3 شهداء جدد، مشيرة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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