شهيد برصاص الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه حي الشيخ ناصر شرق خانيونس، ما أسفر عن استشهاد شخص.