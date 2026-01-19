الإثنين 2026-01-19 06:15 م

شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه حي الشيخ ناصر شرق خانيونس، ما أسفر عن استشهاد شخص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 






الأكثر مشاهدة