شهيد برصاص الاحتلال في غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه حي الشيخ ناصر شرق خانيونس، ما أسفر عن استشهاد شخص.
