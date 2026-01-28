شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

وقالت الوزارة في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب من بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه قرب حاجز الأنفاق العسكري في بيت لحم.
