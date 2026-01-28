شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء عن استشهاد فلسطيني قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

