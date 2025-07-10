الخميس 2025-07-10 10:09 ص
 

شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

جنود من الاحتلال الإسرائيلي
جنود من الاحتلال الإسرائيلي
 
الخميس، 10-07-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد صباح الخميس فلسطيني من بلدة رمانة غرب جنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت الفلسطيني أحمد العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ثم دهسه بواسطة آلية عسكرية إسرائيلية وبعدها احتجز جنود الاحتلال جثمانه، كما اعتقل الاحتلال أبناء الشهيد العمور.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان عليها في الحادي والعشرين من كانون ثاني الماضي إلى 41 شهيدا.
 
 
gnews

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