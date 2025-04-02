شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد حمزة محمد سعيد خماش (33 عاما)، متأثرا بإصابة خطيرة من رصاص قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، ودهمت منزل الشهيد الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة؛ مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يُعلن عن استشهاده في وقت لاحق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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