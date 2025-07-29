شهيد برصاص مستوطن في قرية شرقي يطا

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، باستشهاد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما) متأثرا بإصابته برصاص المستوطن.
وأوضحت أن طواقمها في مدينة يطا تبذل جهودا حثيثة لتأمين استلام الجثمان.
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