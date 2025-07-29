الثلاثاء 2025-07-29 10:06 ص
 

شهيد برصاص مستوطن في قرية شرقي يطا

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين
 
الثلاثاء، 29-07-2025 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد، صباح الثلاثاء، فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في قرية أم الخير شرقيّ يطا .اضافة اعلان


وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، باستشهاد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما) متأثرا بإصابته برصاص المستوطن.

وأوضحت أن طواقمها في مدينة يطا تبذل جهودا حثيثة لتأمين استلام الجثمان.
 
 
gnews

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