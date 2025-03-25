الثلاثاء 2025-03-25 03:11 ص
 

شهيد بغارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

حريق ناتج عن قصف إسرائيلي
حريق ناتج عن قصف إسرائيلي
 
الثلاثاء، 25-03-2025 01:38 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد شخص مساء الاثنين، في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في البلدة، ما أدى إلى استشهاد شخص وفقا للحصيلة الأولية.
 
 
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