شهيد بغارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في البلدة، ما أدى إلى استشهاد شخص وفقا للحصيلة الأولية.
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