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شهيد جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 20-01-2025 11:55 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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كما أصيب فلسطينيان، بجراح برصاص قوات الاحتلال في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 
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