شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في تل الذهب في تل الذهب ببيت لاهيا ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني.
