شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

03:53 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في تل الذهب في تل الذهب ببيت لاهيا ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني.







