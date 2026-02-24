الخميس 2026-02-26 05:28 م

شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

الثلاثاء، 24-02-2026 03:53 م
الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في تل الذهب في تل الذهب ببيت لاهيا ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني.
 
 


