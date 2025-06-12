شهيد في جنين واقتحامات إسرائيلية واسعة بطولكرم

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الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، قرب مدينة جنين. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب خالد منير عبد القادر حوبي (40 عاما) برصاص الاحتلال قرب جنين، واحتجز الاحتلال جثمانه.



وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد نفذ عملية إطلاق نار تجاه جيش الاحتلال قرب مستعمرة "حرميش" المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وقالت مصادر محلية إن الشهيد حوبي من بلدة زيتا شمال طولكرم.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة من آليات الاحتلال وفرق المشاة، اقتحمت الحارة الجنوبية من الضاحية وتحديدا منطقة "البيدر"، وشن جنود الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل والمحال التجارية والمخازن، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد لمحتوياتها، تعود لعائلة علارية، حيث سجلت أضرار مادية جسيمة.



وأضافت الوكالة، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على عدد من الشبان خلال عملية الاقتحام بعد اخضاعهم للتحقيق الميداني، كما تم تسجيل عمليات تكسير وتحطيم لأبواب عدد من المحال التجارية والمخازن، حيث ما زالت اقتحام الضاحية مستمرا منذ 5 ساعات.