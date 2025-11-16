الأحد 2025-11-16 07:03 م
 

شهيد في غزة جراء قصف الاحتلال

الأحد، 16-11-2025 06:30 م
الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بمنطقة الشعف بحي التفاح ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح.
 
 
