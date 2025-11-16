شهيد في غزة جراء قصف الاحتلال

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بمنطقة الشعف بحي التفاح ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح.
