شهيد في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بوصول الشهيد عبد الله علي الشاعر أشلاء إلى المستشفى الأوروبي، إثر استهدافه من طائرة مُسيرة شرق رفح جنوب القطاع.
وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,467 شهيدا، والإصابات إلى 111,913 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات شمالي رام الله
-
مسيّرات إسرائيلية على شرق مدينة غزة
-
هيئة البث الإسرائيلية: تهديد عائلات أسرى كي يلتزموا الصمت
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
المملكة المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة
-
3 مصابين برصاص الاحتلال في مدينة دورا
-
استشهاد 3 أشقاء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة