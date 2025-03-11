 
الثلاثاء 2025-03-11 02:34 ص
 

شهيد في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

شهيد بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
شهيد بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
 
الثلاثاء، 11-03-2025 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بوصول الشهيد عبد الله علي الشاعر أشلاء إلى المستشفى الأوروبي، إثر استهدافه من طائرة مُسيرة شرق رفح جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,467 شهيدا، والإصابات إلى 111,913 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
 
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