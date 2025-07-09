شهيد في نابلس متأثرًا بجراحه والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان صحفي، استشهاد الطفل إياد شلختي (12 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال، الأحد الماضي، قرب تلة مخيم عسكر الجديد.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال نفّذت حملات مداهمة واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيًا على الأقل.
الجزيرة
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