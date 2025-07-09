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شهيد في نابلس متأثرًا بجراحه والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة

قوات الاحتلال تنتشر في أحياء نابلس خلال اقتحام للمدينة بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تنتشر في أحياء نابلس خلال اقتحام للمدينة بالضفة الغربية
 
الأربعاء، 09-07-2025 12:56 م
الوكيل الإخباري-   استُشهد طفل فلسطيني، متأثرًا بجروحه الحرجة، في مخيم عسكر شرق نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيًا، اليوم الأربعاء، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة، في بيان صحفي، استشهاد الطفل إياد شلختي (12 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال، الأحد الماضي، قرب تلة مخيم عسكر الجديد.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر  أن قوات الاحتلال نفّذت حملات مداهمة واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيًا على الأقل.

الجزيرة
 
 
gnews

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