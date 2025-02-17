شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة

ومساء الأحد، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشتها تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وتجاه شاطئ بحر رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء منطقة العزبة غرب رفح.
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