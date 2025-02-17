شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، في وقت متأخر الأحد، متأثرا بإصابته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





ومساء الأحد، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشتها تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وتجاه شاطئ بحر رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء منطقة العزبة غرب رفح.