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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 02-11-2024 03:55 م
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مسعفين، إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 فلسطيني، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
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