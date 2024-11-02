شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مسعفين، إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 فلسطيني، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الأورومتوسطي: إسرائيل تعمل على تطبيق خطة تفريغ شمال غزة على أرض الواقع
-
الأمم المتحدة: قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود
-
55 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
-
حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة
-
القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية .. والاحتلال يعترف بمقتل ضابط و 3 جنود
-
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة بينهم طفل
-
استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تعزز حظوظها في الفوز بالانتخابات
-
مدير مستشفى العودة: لا نملك أطباء والوضع الصحي بشمال غزة مروع