الأربعاء 2026-02-25 01:18 م

شهيد وإصابات بقصف ونيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد شاب، وأصيب عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامناً مع غارات جوية ونسف مبانٍ سكنية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أكرم حسن العرجاني (27 عاماً)، من جراء قصف استهدف منطقة "أرض الليمون" جنوبيّ مدينة خان يونس، إذ جرى نقله إلى مستشفى ناصر الطبي.

كما أصيب فلسطيني برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" قرب مدرسة أبو حسين شماليّ القطاع، فيما أُصيبت فتاة برصاص الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبيّ خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرقي مدينة غزة وشرق "الخط الأصفر" شرقيّ خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة، فيما نسفت قوات الاحتلال مبانيَ سكنية شرقيّ خان يونس، وقصفت بالمدفعية مناطق شرقيّ حي الشجاعية في شرق مدينة غزة وشرقيّ مخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل متكرر شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات في تلك المنطقة حتى اللحظة.
 
 


