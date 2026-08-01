شهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال حي الشيخ رضوان في غزة

11:30 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. اضافة اعلان





وأفاد مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول شهيد وعدد من الإصابات إلى المستشفى، عقب استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مستهدفة مناطق مختلفة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي على الأحياء السكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.



ويأتي القصف الإسرائيلي بالرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس.



وكان ترامب قال عبر منصته "تروث سوشال" إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح.



وأضاف أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة حاسمة نحو أن تصبح غزة تحت حكم حكومة فلسطينية جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدَد بعناية.









