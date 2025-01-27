شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، عن استشهاد فتى وإصابة مواطنين بجروح متوسطة، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم عند حاجز قلنديا.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند الحاجز أطلقت النار صوب مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد الفتى آدم صب لبن (18 عاما)، وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس، وإصابة اثنين آخرين في أطرافهما السفلية، جرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
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