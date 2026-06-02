شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد فلسطيني وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.





وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.





