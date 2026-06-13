شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، السبت، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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