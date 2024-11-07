شهيد واعتقالات في جنين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في وقت متأخر الأربعاء- استشهاد عبد الله محمد السعدي متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في جنين خلال 48 ساعة إلى 7، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال اقتحامها المدينة بتعزيزات عسكرية من حاجز سالم العسكري.
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