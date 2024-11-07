شهيد واعتقالات في جنين

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في وقت متأخر الأربعاء- استشهاد عبد الله محمد السعدي متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في جنين خلال 48 ساعة إلى 7، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال اقتحامها المدينة بتعزيزات عسكرية من حاجز سالم العسكري.