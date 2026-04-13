شهيد وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبيت لاهيا

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جروح بعضهم وصفت بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إثر استهداف من طائرات الاستطلاع لمقهى محيط برج داود وسط مدينة غزة، ونقلوا الى مستشفى الهلال الأحمر، وفي محيط سوق بيت لاهيا شمالي القطاع.

