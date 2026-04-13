الثلاثاء 2026-04-14 01:57 ص

شهيد وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبيت لاهيا

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان
غزة
 
الإثنين، 13-04-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جروح بعضهم وصفت بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إثر استهداف من طائرات الاستطلاع لمقهى محيط برج داود وسط مدينة غزة، ونقلوا الى مستشفى الهلال الأحمر، وفي محيط سوق بيت لاهيا شمالي القطاع.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية بمستشفى الكويت الميداني في ساحة السرايا بمدينة غزة باستشهاد شخص وإصابة آخرين وصفت جروح أحدهم بالحرجة.

 
 


gnews

