شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال استهدف فلسطينيين في محيط دوار المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.
وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
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