الجمعة 2025-03-28 03:01 ص
 

شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح

دبابة إسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابة إسرائيلي داخل قطاع غزة
 
الجمعة، 28-03-2025 02:50 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، ليل الخميس – الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال استهدف فلسطينيين في محيط دوار المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

دبابة إسرائيلي داخل قطاع غزة

فلسطين شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح

ارشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات تستهدف مناطق متفرقة باليمن

غزة

فلسطين جرحى بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة

غزة

فلسطين مصادر طبية: 32 شهيدا بغزة يوم الخميس

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: جهود للتوصل لتهدئة في غزة قبل العيد

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع

عربي ودولي قوات الدعم السريع بعد خسارتها السيطرة على الخرطوم: "لا تراجع ولا استسلام"

المفرق

أخبار محلية شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق

مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة