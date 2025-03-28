شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، ليل الخميس – الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال استهدف فلسطينيين في محيط دوار المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.



وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.



وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.