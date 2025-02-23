شهيد وجريحان برصاص الاحتلال في غزة ورفح

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد عندما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه أثناء تفقد أرضه الزراعية شرق مدينة غزة.
وأضافت أن فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.
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