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شهيد وجريحان برصاص الاحتلال في غزة ورفح

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الأحد، 23-02-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد عندما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه أثناء تفقد أرضه الزراعية شرق مدينة غزة.


وأضافت أن فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.

 
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