شهيد ومصابون إثر قصف مسيّرة خان يونس

04:53 م

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة معن شرقي خان يونس في قطاع غزة.