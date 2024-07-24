شهيد ومصابون إثر قصف مسيّرة خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697406 الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة معن شرقي خان يونس في قطاع غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب مستشفى ناصر بخان يونس: لا نملك المقومات لإسعاف الجرحى إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بحي الزيتون وسط غزة عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي تركز على النصيرات وغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و98 شهيدا