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شهيد ومصابون إثر قصف مسيّرة خان يونس

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الأربعاء، 24-07-2024 04:53 م

 

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة معن شرقي خان يونس في قطاع غزة.
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