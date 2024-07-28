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شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة

غزة
غزة
الأحد، 28-07-2024 12:34 م

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.
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