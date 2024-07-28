شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697705 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. اقرأ أيضاً مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح