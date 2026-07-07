شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي غرب مدينة خان يونس

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيد ومصابين بينهم اصابات خطيرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب المدينة.
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