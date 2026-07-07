الثلاثاء 2026-07-07 03:24 م

شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي غرب مدينة خان يونس

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة
غزة
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:50 م

الوكيل الإخباري-   استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر قصف للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيد ومصابين بينهم اصابات خطيرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب المدينة.

 
 


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