شهيد ومصابون في قصف على خيمة نازحين بمواصي خان يونس
الأحد، 25-05-2025
12:47 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/732102
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الوكيل الإخباري-
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، ليل السبت الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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في الوقت ذاته، شنت القوات الإسرائيلية قصفًا مدفعيًا مكثفًا على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن آلاف الشهداء والجرحى، في ظل أوضاع إنسانية صعبة وتدهور مستمر في الخدمات الصحية والإغاثية داخل القطاع المحاصر.