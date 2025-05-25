شهيد ومصابون في قصف على خيمة نازحين بمواصي خان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، ليل السبت الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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في الوقت ذاته، شنت القوات الإسرائيلية قصفًا مدفعيًا مكثفًا على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.