الأحد 2025-05-25 01:56 ص
 

شهيد ومصابون في قصف على خيمة نازحين بمواصي خان يونس

ل
أرشيفية
 
الأحد، 25-05-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، ليل السبت الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

في الوقت ذاته، شنت القوات الإسرائيلية قصفًا مدفعيًا مكثفًا على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.

 

ويأتي هذا التصعيد في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن آلاف الشهداء والجرحى، في ظل أوضاع إنسانية صعبة وتدهور مستمر في الخدمات الصحية والإغاثية داخل القطاع المحاصر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين شهيد ومصابون في قصف على خيمة نازحين بمواصي خان يونس

ل

تكنولوجيا أول تعليق من إيلون ماسك بعد الأعطال في منصة "إكس"

ل

أسواق ومال بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت"

ا

خاص بالوكيل وفاة شخصين وإصابة ثالث بحادث تصادم في الشيدية بمحافظة معان

ل

أخبار محلية أنشطة شبابية في محافظة إربد

ا

أخبار محلية نقابات عمالية: الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز

ا

شؤون برلمانية كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث

ل

أخبار محلية الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي



 
 





الأكثر مشاهدة