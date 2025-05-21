الأربعاء 2025-05-21 07:39 م
 

شهيد ومصابون في قصف على دير البلح

شهيد ومصابون في قصف على دير البلح
غزة
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين  إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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