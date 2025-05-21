شهيد ومصابون في قصف على دير البلح

07:15 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اضافة اعلان

