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شهيد و 10 إصابات برصاص مستعمرين في الخليل ونابلس

شهيد و 10 إصابات برصاص مستعمرين في الخليل ونابلس
ارشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 10:54 م

الوكيل الإخباري-   استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب 10 آخرون، اليوم الخميس، بينهم خطيرة في بلدة وصريف بالخليل ومخيم بلاطة بنابلس.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطن يبلغ من العمر 48 عاما، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص مستعمرين في صوريف.


وكان رئيس بلدية صوريف حازم غنيمات قال لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين في منطقة "القرينات"، أثناء محاولتهم إطفاء حريق أشعله المستعمرون في الأراضي هناك، موضحا بأن ذلك أدى الى استشهاد مواطن، وإصابة ثمانية آخرين بينهم خطيرة، وتم نقل بعض المصابين الى المستشفيات القريبة، في حين لا يزال البعض الآخر يتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية في البلدة.


كما أصيب شاب وفتاة بجروح ورضوض، اليوم الخميس، عقب اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس المستمر منذ يومين.


وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لفتاة تبلغ من العمر 22 عاما بجروح باليد، وشاب أصيب برضوض وكسر عقب اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب خلال الاقتحام المستمر للمخيم.

 
gnews

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