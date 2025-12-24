شهيد و 9 جرحى بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس

وأكدت مصادر فلسطينية في غزة، أن 3 فلسطينيين أصيبوا أيضا بنيران مسيرة للاحتلال في مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70.937 شهيدا
-
بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة
-
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة
-
الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية