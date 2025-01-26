شهيد و15 جريحًا برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

وبحسب بيان مستشفى العودة، فإن إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال حدث في منطقتي "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات، ومدخل البريج، إثر استهداف حشود كانت تنتظر السماح لها بالعودة إلى مناطق في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 آخرين.
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