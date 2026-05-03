الأحد 2026-05-03 07:30 م

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس

الأحد، 03-05-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شاب، وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما)، الذي أصيب بجروح حرجة في منطقة الرأس، برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى أربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض، وأخرى بالصدر، وإصابتان لطفلين.

 
 


