الخميس 2026-02-12 08:38 م

شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة
غزة
 
الخميس، 12-02-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأصيب 5 آخرون في مناطق مختلفة من القطاع.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 شهداء انتشال، و5 إصابات.

 
 


