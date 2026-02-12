شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 شهداء انتشال، و5 إصابات.
