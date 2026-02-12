شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأصيب 5 آخرون في مناطق مختلفة من القطاع.

اضافة اعلان