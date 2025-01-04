شهيد و9 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

وأضافت أن 9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عدداً من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه، وأطلقت الرصاص صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين.
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