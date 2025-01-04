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شهيد و9 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

الشهيد محمد مدحت أمين عامر
الشهيد محمد مدحت أمين عامر
السبت، 04-01-2025 07:21 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فتى وأصيب 9 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى محمد مدحت أمين عامر (18 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة.


وأضافت  أن 9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عدداً من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه، وأطلقت الرصاص صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين.

 

وفا

 
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